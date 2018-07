Buffon rivela: «Scudetto? Pensavo lo vincesse il Napoli. Juve? Ho dato tutto. Sul PSG…»

L’ormai ex portiere della Juventus, Gigi Buffon, ha parlato della sua esperienza in bianconero ma anche dello Scudetto

«Lo Scudetto? A un certo punto pensavo che l’avremmo perso e che l’avrebbe vinto il Napoli». Parole e musica di Gigi Buffon, da ieri ufficialmente senza squadra e non più legato alla Juventus. L’estremo difensore bianconero ha parlato a Sky Sport raccontando la sua esperienza alla Juventus: «Ho dato tutto per la maglia. Ho dato tutto quello che potevo per la Juve, come energie nervose e come talento. Ora è tempo di lasciare spazio ai giovani, devono essere loro a farsi carico di piccole responsabilità, che poi diventano sempre più grandi. e per crescere c’è bisogno di questo».

L’estremo difensore, vicino al passaggio al PSG, ha parlato dello Scudetto vinto dopo un bellissimo duello con il Napoli e della crescita della Roma: «La Roma mi è piaciuto molto, è cresciuta tanto con mister Di Francesco. Era necessario per quella città e per i tifosi un cambio di mentalità e c’è stato. In Champions League hanno fatto un percorso incredibile! Scudetto? Il Napoli è andato oltre le aspettative e a un certo punto pensavo vincessero il campionato: loro erano avanti dal punto di vista psicologico rispetto a noi e invece la nostra forza mentale e la nostra esperienza ci hanno favorito. Io fossi in loro proverei un po’ di rammarico per l’uscita prematura dall’Europa League perché potevano arrivare in fondo alla competizione».

Chiosa sul possibile futuro al PSG: «Vedremo se andrò avanti. Se lo farò sarà solo per le tante motivazioni che spingono un 40enne a mettersi ancora alla prova e a emozionarsi ancora e poi perché probabilmente c’è ancora bisogno e voglia di dimostrare quanto si è forti e quanto si può performare bene nonostante l’età. La Juve ha bisogno di continuare e non di ripartire. La forza della Juve non sta nel singolo e non è stata Buffon ma la forza dei programmi, il gruppo e per questo continuerà ad essere protagonista».