Buffon presenta l'Academy: «Sarà l'Università del portiere. Sul mio futuro...»

Gigi Buffon, in conferenza stampa, presenta la sua Academy. Ecco le dichiarazioni dell’ormai ex Juve.

ACADEMY – «Secondo me, per quello che ho fatto, può essere il metodo non migliore, però sicuramente con delle basi che possono aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio talento e continuare a coltivare con passione quello che è stato il lavoro della mia vita. Abbiamo già avuto innumerevoli contatti anche dall’estero per poterci trasferire a lavorare e le prenderemo in considerazione a partire dal prossimo anno. Come in tutte le cose, soprattutto in quelle sportive, se mi impegno e ci metto la faccia, voglio che vengano fatte nel miglior modo possibile. E’ un’esigenza che ho ed ho sempre avuto da calciatore. E’ un mestiere delicato e come tutte le cose va fatto con grandissima passione. Nel giro di poco saremo un punto di riferimento globale, questo è il nostro obiettivo, diventare una specie di università del portiere. L’altro obiettivo è che i ragazzi che partecipano andassero via di qua con la sensazione di fare un’esperienza unica. Questo obiettivo, parlando con loro, lo stiamo raggiungendo».

FUTURO – «Continuo a giocare perchè mi sento ancora bene»