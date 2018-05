Buffon-PSG: ci siamo. Gigi continua a giocare, presto l’annuncio

Il portiere della Juventus, Gigi Buffon, è pronto a dire addio ai bianconeri per firmare con il PSG. Le ultimissime notizie

Gigi Buffon ha detto sì! Il portiere della Juventus non lascerà il calcio giocato ma continuerà la sua carriera in Francia, nel Paris Saint-Germain. Il portiere, a 40 anni suonati, non ha alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo e sta per intraprendere una nuova esperienza. Gigi, secondo Il Corriere dello Sport, ripartirà dal PSG. Ormai non sembrano esserci più dubbi sul futuro del portierone bianconero. E’ passata ormai più di una settimana dal suo addio alla Juve. Gigi aveva promesso qualche giorno di silenzio e presto potrebbe arrivare l’ora dell’annuncio.

Buffon comunque ha deciso il suo futuro: continuerà a giocare nel PSG! Gigi è orgoglioso, vuole riprendersi la Nazionale a suon di prestazioni in Francia (non parteciperà all’amichevole del 4 giugno inizialmente organizzata per il suo addio alla Nazionale). Inoltre, il portierone proverà a inseguire il sogno Champions League con il PSG. Il club francese e Gigi sono accomunati dall’ossessione Champions e proveranno a spezzare l’incantesimo insieme. Per il portiere pronto un biennale da 8 milioni a stagione. Poi Gigi dovrebbe fare da testimonial al Mondiale in Qatar nel 2022.