Il trasferimento di Gianluigi Buffon al Paris Saint-Germain è chiacchierato ormai da fine campionato, ma adesso pare davvero cosa fatta

Tutti ricorderanno la conferenza stampa indetta da Gianluigi Buffon a maggio per fare chiarezza sul suo futuro: l’addio alla Juventus, ma non al calcio giocato. Da quel momento in poi è partita la toto-squadra ed è passato poco tempo prima di arrivare al pensiero comune che fosse il Paris Saint-Germain dello sceicco Al-Khelaifi. Una scelta, oltre che dettata da motivi economici, figlia della stessa volontà di alzare la Champions League.

Da ossessione, per Buffon e PSG, dovrà diventare un obiettivo da inseguire consci della propria forza. Si pensava che il portiere ormai ex Juventus avesse soltanto 1 chance da giocarsi, sottoscrivendo un contratto annuale, invece arrivano notizie differenti da Radio Monte Carlo. Nel prossimo week-end Gigi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà per 2 stagioni al club parigino. L’accordo c’è, anzi non è mai stato messo in discussione e l’ultimo step prima di iniziare l’agognata rincorsa alla Champions League sarà quindi apporre le firme sul contratto. Dall’esplosione con la maglia del Parma all’affermazione internazionale con quella della Juventus addosso, ora è il momento di cominciare una nuova sfida perchè a 40 anni c’è ancora tempo.