Burdisso: «De Rossi è venuto al Boca con umiltà»

L’ex difensore Burdisso ha parlato del trasferimento di De Rossi dalla Roma al Boca Juniors: «È venuto con umiltà»

Nicolas Burdisso ha raccontato il trasferimento di Daniele De Rossi al Boca Juniors: «Mi sono chiesto perché noi argentini non potessimo portare qui un personaggio come De Rossi. Mi sono venuti in mente tre o quattro nomi europei, ma Daniele aveva tutto quello che cercavo. Per un italiano mettersi in gioco qui non è stato semplice. Prima di provarci, ho aspettato di vedere cosa avrebbe fatto la Roma, che era comunque la sua casa e che quindi doveva avere la precedenza».

«Dopo aver visto la loro scelta, l’ho chiamato dicendogli di volergli offrire una soluzione e di pensare nel caso anche a noi. Ha fatto delle cose qui tali da mettersi tutti dentro la tasca, è molto umile. Vedere campioni come lui che si mettono al pari nostro è bellissimo. Era sempre circondato dai più giovani, che volevano ascoltarlo. E lui li accontentava con tantissima passione», ha concluso l’ex difensore durante una diretta Instagram con Gianluca Di Marzio.