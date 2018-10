Burdisso: «Juve avanti a tutti. Calciopoli? Bisogna guardare avanti»

L’ex difensore del Torino Nicolas Burdisso: «Avevo grande rispetto per Inter e Roma, quindi per coerenza non sono mai andato ai bianconeri»

Nicolas Burdisso ha rilasciato un’ intervista a TuttoJuve.com e parlando del campionato in corso e del suo passato. «In Italia la Juve è sempre avanti a tutti nonostante l’Inter sia migliorata tantissimo e il Napoli abbia acquisito un allenatore come Ancelotti che conosce il significato di vittoria. La verità è che i bianconeri sono di un altro livello».

L’ex Roma e Inter ha poi parlato del suo passato: «Penso di esser stato frainteso perché non ho mai detto che andare alla Juve non avrebbe avuto senso in quanto avevo giocato in grandi squadre. È un discorso legato al sentimento che mi lega ad Inter e Roma, il Boca non c’entra nulla. Quelle due squadre sono rivali della Juventus e mi sembrava coerente fare una scelta di questo tipo. Ecco perché non sento di avere rimpianti, in quel momento penso di aver optato per l’opzione migliore».

Infine, Burdisso chiosa su Calciopoli: «Ogni volta che si parla di Calciopoli e mi pongono delle domande, si decontestualizza ciò che dico. C’è sempre un qualcosa che semina ancora più odio e polemiche tra le persone. Io non parlo mai di una società o dei calciatori, esprimo sempre la mia idea sul processo ma è ormai un discorso chiuso. Sono d’accordo con il presidente Moratti, bisogna lasciarsi tutto alle spalle. Bisogna ripartire da questo».