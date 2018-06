Nicolas Burdisso ha voluto rinfrancare il portiere Caballero dopo la papera in Argentina-Croazia con una foto su Instagram

Nicolas Burdisso come tutti gli argentini ha seguito la sfida tra l’Albiceleste e la Croazia. Protagonista in negativo è stato certamente il portiere Wilfredo Willy Caballero, che con uno sciagurato errore su disimpegno ha regalato la palla a Rebic per il gol dell’1 a 0. In molti hanno criticato l’estremo difensore del Chelsea per questo errore ma non Burdisso, che su Instagram ha voluto condividere una foto a sostegno del connazionale. «Orgoglioso tu sia mia amico e il nostro portiere. Ancora di più per condividere gli stessi valori», è il messaggio che accompagna lo scatto.