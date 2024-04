El Mono Burgos: «Ho mandato un messaggio a Yamal»

Le parole del Mono Burgos, ex portiere e assistente di Simeone, dopo le polemiche per la frase rivolta a Lamine Yamal

Germán ‘El Mono’ Burgos ha scelto i microfoni di Radio MARCA per rompere il silenzio dopo l’infelice commento su Lamine Yamal nella gara d’andata tra Psg e Barcellona («Se non gli andrà bene, finirà ai semafori»).

Una frase che gli è costata il posto alla Movistar e che lui ha provato a giustificare così: «Il mio commento riguardava il talento e l’abilità del calciatore. La gente non ha ascoltato l’audio completo. Ho fatto una battuta, non volevo offendere. Sono stato io ad andare dai produttori del programma dicendo: “Mi tolgo di mezzo”». Inoltre, l’ex vice di Diego Simeone all’Atletico Madrid ha rivelato di avere parlato con Laporta per indirizzare un messaggio allo stesso giocatore.