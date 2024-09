Busio: «Oggi GIORNATA PERFETTA! Sul gol volevo tirare? Ecco la VERITA’»

Le parole di Gianluca Busio, centrocampista del Venezia, in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta dai lagunari contro il Genoa

Gianluca Busio ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Venezia contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

GOL ALLA 100ª PRESENZA – «L’inizio di campionato è stato un po’ a rilento per noi, ma è stata la giornata perfetta. Abbiamo lavorato per questo ottenendo una grande vittoria davanti ai nostri tifosi».

DI FRANCESCO – «Un aspetto importante è stato la mentalità, abbiamo lavorato molto su questo dimostrandolo anche in questa partita. La sfida è mantenere alto il livello della mentalità per tutto il campionato».

RINGRAZIAMENTI PER IL GOL – «Ci saranno tante persone da ringraziare, soprattutto il mister, la società che mi hanno permesso di raggiungere le 100 presenze. Giornata incredibile».

CERCAVA IL TIRO O IL CROSS – «Era un tiro-cross (ride, n.d.r.)».

RUOLO – «Mi trovo bene anche in questo ruolo più avanzato, sia come box to box che in posizione più avanzata. Mi metto a disposizione del mister e delle sue decisioni».