Busti: «Allenarsi con Buffon, che emozione! Ecco chi era il compagno più forte»

Alessandro Busti, ex portiere della Juventus Under 23, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Queste le parole dell’estremo difensore.

MOISE – «Senza dubbio Moise Kean. Ci stupiva sempre, faceva la differenza e segnava sempre anche contro i più grandi. Era davvero fortissimo»

BUFFON – «Mi ricorderò sempre il mio primo allenamento. Avevo 16 anni ed ero entrato in campo prima di tutti, quando ho visto arrivare Buffon, Neto e Audero. Allenarmi con loro è stato incredibile: mi davano dei consigli su come muovermi in porta, su come prendere posizione. ‘Non ti preoccupare, stai tranquillo’ mi dicevano se sbagliavo: non è facile per un ragazzino salire in prima squadra. Mi incoraggiavano, e io avevo tanta voglia di dimostrare».