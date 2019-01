Iniziato il Caceres-tris: il difensore a Torino per le visite mediche – VIDEO

Martin Caceres a Torino per le visite mediche con la Juventus: alla Lazio circa 600mila euro di indennizzo. Atteso adesso l’addio di Benatia ai bianconeri

Sono iniziate da qualche minuto le visite mediche di Martin Caceres alla Juventus: il difensore, di ritorno a Torino per la terza volta in carriera, è arrivato stamane allo J Center di Vinovo e già nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto che lo legherà nuovamente ai bianconeri fino al termine della stagione. L’uruguaiano, prelevato dalla Lazio per circa 600mila euro a titolo di indennizzo, dovrebbe percepire da qui a giugno circa 900mila euro: a fine campionato la Juve deciderà poi se tenerlo o meno.

Contestualmente già nelle prossime ore dovrebbe essere ufficiale l’addio di Medhi Benatia per i quatarioti dell’Al-Duhail: per lui contratto triennale da ben 5 milioni di euro netti l’anno, mentre alla Juve dovrebbero andare, bonus compresi, circa 14 milioni.