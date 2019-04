Dopo l’amarezza dell’eliminazione, Il Cadice prova a tentare e consolare Cristiano Ronaldo con un tweet

L’eliminazione della Juventus di Cristiano Ronaldo non è cosa facile da digerire, soprattutto per chi non usciva ai quarti di finale da tantissimo tempo. Ora, una squadra della Segunda Division spagnola prova ad allungare la mano al campione portoghese: il Cadice.

Attraverso il proprio profilo Twitter, la società iberica ha invitato Cristiano Ronaldo a firmare per loro, promettendogli l’Europa in un paio d’anni. Insomma, un modo scherzoso, quello ingegnato dagli spagnoli del Cadice, per sdrammatizzare quanto successo ieri sera.