Cadice-Lazio: dove vederla in tv, orario e formazioni

Ultima amichevole pre stagionale per la Lazio che al Nuevo Mirandilla di Cadiz affronta i gialloblu

Per la Lazio sarà l’ultima amichevole, dopodiché si comincerà a fare sul serio con le sfide di agosto di Serie A contro Venezia e Milan in casa intervallate dalla trasferta con l’Udinese. Come detto, prima però ci sarà la sfida amichevole contro il Cadice.

Le probabili formazioni

CADICE (4-3-3): Caro; Zaldua, Glauder, V. Chust, Matos; Mari, Kouame, Fernandez; Gimenez, Sobrino, Ocampo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni.

Orario e dove vederla in tv

Cadice-Lazio si gioca alle ore 21:00 di sabato 10 agosto. L’amichevole verrà trasmessa su DAZN dunque visibile in tv con ZONA DAZN attraverso Sky oppure tramite app se la si vuole vedere su un dispositivo mobile qualsiasi.