Cagliari, agente Rugani: «C’era un patto con la Juventus»

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato del trasferimento del difensore della Juventus al Cagliari. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto Davide Torchia, agente di Daniele Rugani. Le sue parole sul trasferimento al Cagliari.

«La possibilità di un ritorno in Italia era emersa qualche giorno prima dell’effettivo trasferimento, non solo sondaggi ma richieste molto importanti. Con Daniele però avevamo deciso di rimanere a Rennes per un patto fatto con loro, per dare una mano alla squadra e mettersi a disposizione. Purtroppo è stato sempre infortunato nei primi sei mesi, cosa che non è mai successa nella sua vita, e voleva ripagare la fiducia con tante partite. Negli ultimi due giorni le insistenze lo hanno portato a ragionare, qualche allenatore lo voleva e aveva buone intenzioni sul piano tecnico e da cosa nasce cosa…».