L’agente di Alessio Cragno , ha parlato del suo assistito in ottica mercato e della possibilità di restare a Cagliari

L’agente del talento del Cagliari Alessio Cragno, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sottolineando quanto sia importante per il Cagliari. Ecco le sue parole: «Alessio sta facendo bene, deve continuare così. Essere il portiere del Cagliari ti fa crescere. Sta vivendo la stagione con determinazione e serenità. Offerte per lui? Il passato è passato. Bisogna sottolineare che gioca con una squadra importante come il Cagliari».

Ma Graziano Battistini, agente di Cragno, è stato intercettato anche da Radio Marte ai quali a dichiarato che: «Cragno sta diventando uno dei portieri più forti d’Italia e deve continuare a lavorare per crescere. Lo scorso anno nonostante la sua età, ha dimostrato cose importanti ed è pronto per affrontare la Juve, ma deve essere in grado di fare bene ogni partita».