Cagliari alla ricerca del doppio colpo Nandez più Defrel

Il Cagliari tenta un doppio colpo importante per rinforzare la squadra di Maran: nel mirino Nandez e Defrel

Giorni decisivi per il Cagliari. Oggi dovrebbe andare in scena un summit di mercato con il Boca per Nandez: il presidente Angelici avrebbe abbassato le pretese iniziali e secondo La Gazzetta dello Sport si può chiudere attorno ai 16-17 milioni.

Il Cagliari lancerà anche l’assalto a Gregoire Defrel, attaccante scaricato dalla Sampdoria. La Roma vuole cederlo e Greg rimane il primo obiettivo per i sardi.