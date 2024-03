Cagliari, Cera: «Col Verona pronostico difficile. Tiferò per...»

Pierluigi Cera, doppio ex sia di Cagliari che di Verona, ha parlato della sfida che vedrà proprio i sardi sfidare i veneti

Pierluigi Cera, doppio ex di Verona e Cagliari, ha parlato in un’intervista al quotidiano La Nuova Sardegna della sua sfida del cuore tra gialloblu e rossoblu.

CAGLIARI-VERONA – «Dico la verità subito: tifo per il Cagliari perchè i dieci anni trascorsi in Sardegna sono stati i più importanti della mia carriera e perchè i tifosi rossoblù sono rimasti sempre nel mio cuore. No ho avuto una ulteriore conferma quando poco più di un anno fa sono tornato in città per assistere alla prima proiezione del film su Riva».

PRONOSTICO – «Il pronostico è difficile perchè parliamo di due squadre che stanno vivendo un buon momento. Il Verona mi sembra vada dall’inizio del 2024 un po’ meglio rispetto al Cagliari. Ma la squadra rossoblù si è ripresa bene ultimamente, con buone prestazioni e quella vittoria di Empoli che ha dato quasi uno strappo. Per cui al momento, considerandoc he gioca in casa, ha il pronostico leggermente dalla sua parte».

