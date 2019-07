Il Cagliari è sceso oggi in campo contro il Chievo: a decidere la sfida, vinta dal club sardo, è stato Pavoletti

Oggi, a Trento, il Cagliari è sceso in campo contro il Chievo. A vincere l’amichevole è stato il club rossoblù, che ha portato a casa il match per 2-1. Il vantaggio è arrivato al 24′ con Despodov, ma il pareggio gialloblù non si è fatto attendere: al 44′ Stepinski ha segnato l’1-1.

A decidere il match è stato Pavoletti, che all’81’ ha segnato un gol decisivo su assist di Ionita.