Cagliari, Cragno in dubbio per l’Atalanta: Mazzarri ritrova Baselli

Il Cagliari si prepara alla sfida di campionato contro l’Atalanta. In dubbio la presenza del portiere Cragno

Quello di domenica al Gewiss Stadium sarà un lunch particolarmente complicato per il Cagliari che, ancora una volta, dovrà fare a meno dei suoi uomini migliori. Assente Joao Pedro per squalifica, i rossoblù, come riporta L’Unione Sarda, attendono aggiornamenti su Alessio Cragno, rientrato in anticipo da Coverciano e su Andrea Carboni.

Tanti i giocatori presenti in infermeria ma Mazzarri, contro l’Atalanta, potrà finalmente contare sul suo centrocampista, il neo arrivato Daniele Baselli.

