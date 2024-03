Cagliari Dossena: «A Ranieri devo molto, mi ha dato fiducia»

Le parole di Alberto Dossena, difensore del Cagliari, sulla lotta salvezza e il rapporto con il tecnico Ranieri

Quest’oggi Radio Serie A ha intervistato il classe 98′ Alberto Dossena circa diversi argomenti tra la salvezza ed il campionato di Serie A 2023-2024. Il difensore centrale del Cagliari di Claudio Ranieri ha rilasciato delle dichiarazioni sulle prospettive dei rossoblù. Le sue parole:

UNITA’ D’INTENTI – «Durante una stagione possono capitare dei momenti difficili: dopo la Lazio, anche grazie al Mister, c’è stata la svolta. Siamo rimasti uniti, questo gruppo ha superato sempre così le difficoltà. In tanti lavoriamo insieme già dalla scorsa stagione, sempre in maniera perfetta. Ora mancano nove gare alla fine del campionato, dovremo sfruttare al meglio ognuna di loro per portare a casa dei punti che ci permettano di raggiungere il nostro obiettivo».

SERIE A – «L’impatto con la Serie A non è stato semplice: c’è molta fisicità e qualità. Poi, partita dopo partita, una volta che accumuli esperienza, acquisti anche maggiore tranquillità. A gennaio sono arrivati Mina e Gaetano, ci stanno dando una grossa mano, indubbiamente con il loro innesto la squadra è migliorata. Spero che Yerry ritorni a disposizione il prima possibile».

FIDUCIA DI RANIERI – «Al Mister devo molto: da quando è arrivato ha creduto subito in me, mi ha dato la possibilità di giocare e di mostrare le mie qualità. Dopo una gara, durante la settimana parliamo degli errori, degli aspetti che sono da migliorare. Ha fiducia in me, io cerco di ripagarlo in campo. In generale per noi è una figura fondamentale: con lui abbiamo ottenuto la promozione in A. Com’è con noi? Come lo vedete da fuori: è un signore, sempre schietto. Però anche lui può arrabbiarsi e diventa un martello».

