Cagliari, Giulini: «Il momento? È una questione di testa»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna sul momento della squadra rossoblù. Ecco le sue parole:

«Quando si ottengono 25 punti dopo 15 giornate, più che coltivare ambizioni era importante affrontare le partite con coraggio senza caricarsi di troppe responsabilità. Forse bisognava avere un po’ più di pazzia sportiva e continuare ad andare in campo con leggerezza. È una questione di testa, non fisica. Adesso dobbiamo tornare a vincere, anche giocando male. In campo devono andare undici ‘cani’ che giocano con grande compattezza per prendersi i tre punti».