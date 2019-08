Cagliari, Giulini: «Nainggolan? L’Inter è in Champions grazie a lui»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha presentato il ritorno di Radja Nainggolan in conferenza stampa

Dopo l’ufficializzazione odierna del ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari, il presidente dei casteddu, Tommaso Giulini, ha presentato il nuovo centrocampista in conferenza stampa al Sardegna Arena. Ecco le sue parole: «Tre settimane fa sembrava un sogno, ma voglio ringraziare Radja per aver dato la disponibilità e anche per aver accettato di trasformare il suo ingaggio in variabili. È un bellissimo regalo che facciamo a tutti i tifosi, in quest’anno speciale».

«Bisogna guardare partita per partita, ma Nainggolan è un giocatore che ti fa vincere le partite: se l’Inter è in Champions League lo deve soprattutto a lui. Ma contrariamente a 5 anni fa, ora può essere davvero un esempio: allora c’erano Conti e Cossu, ora sarà lui a fare da riferimento, insieme a Ionita e Castro, che potranno alzare il loro livello delle prestazioni. Sa bene che viene qui anche per questo. Nainggolan capitano? No, il capitano è Ceppitelli e resta lui. Radja sarà il vice-capitano».