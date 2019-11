Cagliari: i break di Rog fanno la differenza

Il Cagliari dispone di grande atletismo in mezzo al campo. Contro la Fiorentina, i break di Rog hanno fatto la differenza

Il Cagliari ha demolito una Fiorentina che è stata troppo vulnerabile in mezzo al campo. Con il 4321, i sardi hanno facilmente trovato uomini tra le linee. I centrocampisti si sono poi resi protagonisti di una grande partita, Nainggolan soprattutto.

Oltre al livello alto in assoluto, Maran in mezzo al campo dispone di profili dotati di un atletismo impressionante, con cambio di passo ed esplosività sul breve. Rog ha disputato una grande prestazione in Cagliari-Fiorentina, c’è un esempio nella slide sopra. Con una progressione palla al piede, il croato si lascia alle spalle Pulgar e Castrovilli, superando quindi la pressione avversaria.