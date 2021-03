Cagliari, i convocati per la Sampdoria: ci sono Rugani e Simeone

Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani tra Sampdoria e Cagliari: ci sono Rugani e Simeone

Leonardo Semplici ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani tra Sampdoria e Cagliari. Come preannunciato dal tecnico ci sono regolarmente Rugani e Simeone, out Sottil, Tramoni e Carboni.

Portieri – Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori – Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz.

Centrocampisti – Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.

Attaccanti – Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti.