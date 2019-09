Cagliari Inter, Joao Pedro commenta la partita persa contro i nerazzurri: «Abbiamo messo in difficoltà l’Inter. Campionato lungo»

Al termine della sfida con l’Inter, il giocatore del Cagliari Joao Pedro è intervenuto per parlare del match. Ecco le sue parole:

«Abbiamo messo in difficoltà l’Inter, abbiamo lavorato bene. Contro queste grandi squadre può capitare quanto è successo fino all’ultimo minuto. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e importanti, stiamo cercando di lavorare e capirci di più, non è facile. Dovevamo fare punti in due partite in casa, ma il campionato è lungo».