Cagliari Inter, Yerry Mina disponibile contro i nerazzurri ma non sarà al top: le ultimissime sui rossoblù

Cagliari Inter, Yerry Mina ci sarà contro i nerazzurri ma non sarà al top della condizione: le ultimissime in casa rossoblù

Il Cagliari del tecnico Nicola si sta preparando per la sfida contro l’Inter di Inzaghi, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Il tecnico rossoblù avrà a disposizione il proprio difensore Yerry Mina, ma il centrale colombiano non ha ancora smaltito del tutto il problema al polpaccio che lo tormenta, secondo quanto riferito da Tuttosport. Il calciatore potrebbe anche iniziare la gara in campo ma non è detto che riesca a esprimersi al meglio e soprattutto chiudere i 90 minuti.