Cagliari, Joao Pedro: «Io e Nainggolan abbiamo l’onere di essere leader»

Joao Pedro commenta il pareggio contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport.

«Pareggiare così fa male ma la squadra ha giocato come doveva. E’ difficile dire adesso cosa si poteva fare di meglio, in un momento così delicato è bene concentrarci sulle cose positive. Abbiamo dimostrato qualcosa in più come richiesto dalla società, ma loro ci sono sempre stati vicini. C’è grande unione di intenti. Io e Nainggolan leader? Abbiamo l’onere di farlo, noi due e i più esperti dobbiamo trascinare la squadra e dare l’esempio».

