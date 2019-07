Cagliari, l’arrivo della squadra ad Aritzo: i giocatori accolti dai tifosi – VIDEO

Il precampionato del Cagliari ha ufficialmente inizio con il ritiro della squadra ad Aritzo. I giocatori sono arrivati come previsto nella località sarda nel pomeriggio. Rimarranno fino all’11 luglio. Nel video pubblicato dalla profilo ufficiale del Cagliari Calcio su Twitter tanti sorrisi e foto coi tifosi.

Questo è il quinto anno di ritiro ad Aritzo per il club rossoblu. Dal 12 luglio la formazione cagliaritana si trasferirà in Trentino Alto Adige, a Pejo, per il quarto anno consecutivo.