Cagliari, Maran: «Salvezza raggiunta, siamo stati concentrati»

Il Cagliari trova un pareggio a Genova che vale la salvezza matematica. La soddisfazione di Maran al termine della gara

Il Cagliari torna da Genova con un pareggio che vale la salvezza, nonostante l’amarezza per il rigore fischiato contro allo scadere che ha impedito di festeggiare una vittoria in trasferta.

Si dice comunque soddisfatto il tecnico Maran. Ecco le sue parole:«Eravamo virtualmente salvi tre-quattro domeniche fa, quando non hai la matematica c’è sempre apprensione. Quando vai a Genova e fai una partita del genere in un ambiente così significa che la testa è concentrata. È un grande risultato per come ci siamo arrivati a questa salvezza».