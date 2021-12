Cagliari, Mazzarri: «Ora pensiamo subito alla gara con l’Udinese»

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Italia 1 dopo la vittoria in coppa Italia contro il Cittadella: le sue dichiarazioni

L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Italia 1 dopo la partita contro il Cittadella. Ecco le sue parole.

PENSIAMO A SABATO – «Si siamo partiti un po’ contratti a dire il vero, poi abbiamo tanti ragazzi che hanno giocato meno e dovevo valutare se possono darci una mano in campionato. Ora dobbiamo pensare all’Udinese, sono già proiettato alla partita difficile di sabato. Venivamo da quattro risultati importanti e potevano essere almeno due vittorie. Con l’Inter avevamo assenze importanti, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. Ci siamo guardati in faccia».

ORA TESTA ALL’UDINESE – Vorrei vedere lo spirito che ho visto contro il Torino e il Verona, con la Salernitana abbiamo gettato punti. Dobbiamo fare una partita importante con l’Udinese».