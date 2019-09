Cagliari, senti le parole di Nainggolan: «In Cina avrei guadagnato tanto, ma non gioco a calcio per i soldi»

Nainggolan è tornato al Cagliari, è tornato a casa. Nonostante un ampio ventaglio di possibilità. Come ha sottolineato al portale CuoreRossoblù. «La sensazione più bella che mi accompagna in questi giorni è questa: è come se io non me ne fossi mai andato. Per tutti è come se il resto della mia carriera fosse una parentesi che poi mi ha riportato qui. E in effetti è vero: io non me ne sono mai andato. Qui ho la famiglia, alcune delle persone che più amo, qui ho fatto le mie vacanze, qui ho mia moglie. Mi hanno sempre voluto bene».

Quindi, sul suo ritorno in Sardegna: «Avevo offerte dalla Cina, Conti mi ha aiutato a capire e ora sono molto contento della scelta che ho fatto: il Presidente è stato bravo a convincermi. Potevo guadagnare più soldi? Ma io non gioco per i soldi».