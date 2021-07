Cagliari, Nandez: «Io al Leeds? Solo voci. Ho solo un pensiero»

Nahitan Nandez: «Leeds? Sono voci. Penso solo alla Copa America». Le dichiarazioni del centrocampista del Cagliari

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari e dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa in avvicinamento al match di Copa America contro la Colombia. Qualche dichiarazione anche sul suo futuro.

PRESTAZIONI IN COPA AMERICA – «Mi sento bene, sono felice di stare bene fisicamente e questo è fondamentale. Felice per me e per la squadra che sta dimostrando di giocare bene».

CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano mi ha aiutato molto nella tattica. Ti lascia cose e insegna ciò che non esiste nell’altro calcio. Molto di quello che sto vivendo oggi è grazie al calcio italiano».

LEEDS – «Sono voci. La mia testa è alla Copa America, sto cercando di pensare partita per partita e di raggiungere il mio obiettivo».