Cagliari, Nandez saluta il Boca: «Voglio godermi fino all’ultimo momento qui»

Il prossimo centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, ha salutato i tifosi del Boca prima di salpare per la sua nuova avventura

Nahitan Nandez ha aiutato il Boca Juniors a vincere l’andata degli ottavi di Copa Libertadores contro l’Atletico Paranense. Ritorno alla Bombonera in programma per l’1 agosto: al triplice fischio di quel match, Nández lascerà a tutti gli effetti il club argentino per firmare con il Cagliari. Sono arrivate anche le parole del centrocampista argentino a fine match, dove saluta i tifosi del Boca.

«Mi sono posto come obiettivo queste ultime due gare. È qualcosa di bello chiudere nel nostro stadio. Sono felice, contento, per i miei compagni e per il gruppo. Abbiamo fatto un grande precampionato e siamo venuti (in Brasile) mettendoci il cuore. Abbiamo ottenuto questo risultato sul campo e mercoledì prossimo giocheremo un’altra finale. È molto difficile descrivere a parole l’amore che mi dà la gente, qui mi sono trovato benissimo fin dal primo istante. Non posso non dire che mi costa andarmene da qui, chissà che un giorno non possa tornare. È un arrivederci»