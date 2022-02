Cagliari Napoli, Mertens in difficoltà: «Si è arrugginito»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prestazione deludente quella Mertens in Cagliari-Napoli, qualche critica sui quotidiani sportivi

Prestazione deludente quella di Dries Mertens contro il Cagliari, così come quella di quasi tutto il Napoli. Il belga, ritornato titolare dopo diverse partite, non ha inciso e anzi è sembrato fuori dal gioco azzurro. Giudizio negativo anche per La Gazzetta dello Sport che in pagella gli rifila un 5.

LA PAGELLA – «Le ultime panchine forse lo hanno un po’ arrugginito, mai pericoloso».