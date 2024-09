Cagliari, i NUMERI sugli spalti per la sfida contro l'Empoli

Il Cagliari è pronto a riscattare il pesante 4-0 inflitto dal Napoli tra le mura amiche: ora arriva l’Empoli

Venerdì sera potrebbe essere una serata da tutto esaurito per il Cagliari. La sfida contro l’Empoli, potenziale scontro diretto per la salvezza, si giocherà all’Unipol Domus e sarà valevole per la quinta giornata di Serie A.

Dopo il 4-0 subito dal Napoli, i tifosi rossoblu vogliono dimostrare ancora più attaccamento alla cosa con ben 15.000 presenze tra abbonamenti e biglietti venduti. A riportarlo è L’Unione Sarda.