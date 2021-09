Cagliari, problemi di formazione verso il Genoa: Semplici ne perde quattro?

Cagliari, caso Uruguay: Semplici ne perde quattro per il Genoa? Ultime sul rientro dei sudamericani in Sardegna

L’Unione Sarda questa mattina prova a fare un po’ di chiarezza sulla situazione dei 4 uruguaiani che torneranno in Sardegna a ridosso della partita contro il Genoa. Godin, Nandez, Caceres e Pereiro torneranno a Cagliari a poche ore dal fischio d’inizio dell’Unipol Domus. Leonardo Semplici li avrà a disposizione solo sabato pomeriggio.

Per loro è previsto un tampone in uscita dal Sudamerica e uno in entrata e avranno poche ore di tempo (e nessun allenamento) per smaltire fatiche e jet lag. A quel punto starà al tecnico fare tutte le sue valutazioni.

