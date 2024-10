Cagliari, Rastelli: «Vi dico qual è stata la svolta rossoblu»

L’ex allenatore del Cagliari ha parlato dell’attuale situazione dei rossoblu di Nicola. Ecco le sue parole

Massimo Rastelli ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto parlando del Cagliari, squadra che in passato ha anche allenato. Ecco le sue dichiarazioni, partendo dalle recenti prestazioni dei rossoblu in Serie A.

LA SVOLTA DEI ROSSOBLU’ – «E’ coincisa con la vittoria di Parma. Ha ottenuto quattro punti nelle ultime due trasferte, centrando il primo successo casalingo in campionato col Torino. Un’affermazione ottenuta in rimonta, che dimostra perciò mentalità e voglia di rimanere in partita. Una caratteristica già vista nella gestione Ranieri e mantenuta in quella attuale con Nicola».