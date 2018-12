Cagliari-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Cagliari-Roma, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio alla Sardegna Arena di Cagliari per il prosieguo di un sabato calcistico di grande Serie A. Ieri l’anticipo del venerdì tra Juve-Inter, questo pomeriggio il Napoli ha ospitato il Frosinone. Oggi, ore 18, va in scena la sfida tra Cagliari-Roma, da un lato la formazione di Maran reduce dalla vittoria in Coppa Italia e dall’altro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Tutto confermato in casa Roma con le formazioni anticipate alla vigilia, se non fosse per il recupero in difesa dal primo minuto del centrale greco Manolas che farà coppia con Fazio al centro del reparto. Per il resto si tratta di un 4-2-3-1 confermatissimo nei suoi protagonisti, anche per via delle tante assenze che hanno debilitato la formazione di Eusebio Di Francesco. Nzonzi e Cristante la diga di centrocampo, Under, Zaniolo e Kluivert il trio di mezzepunte alle spalle di Schick.

Cagliari-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Cagliari-Roma: formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. A disposizione: Rafael, Aresti, Pisacane, Romagna, Andreolli, Pajac, Dessena, Cigarini, Cerri, Sau. Allenatore: Rolando Maran.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Juan Jesus, Pellegrini Lu., Riccardi, Pastore, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo

Cagliari-Roma: probabili formazioni e pre-partita

L’atteso anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A che mette di fronte Cagliari e Roma è ormai prossimo al calcio d’inizio. I sardi vogliono proseguire il filotto positivo tra le mura amiche della Sardegna Arena e cercheranno di avere la meglio di una Roma falcidiata dalle tante assenze. Grande occasione per la formazione di Maran, con il morale a mille dopo la vittoria nel quarto turno di Coppa Italia. Ma i sardi dovranno fare a meno del proprio centrocampista Barella, fermo per squalifica, sostituito da Faragò. Avanza Klavan in difesa, mentre Romagna andrebbe così a sedersi in panchina. In casa Roma out De Rossi, Dzeko ed El Shaarawy tra gli altri, così come Lorenzo Pellegrini. Marcano in svantaggio nel ballottaggio con Juan Jesus, mentre Manolas è in dubbio e al suo posto dovrebbe giocare Fazio al centro della difesa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. A disposizione: Rafael, Aresti, Pisacane, Romagna, Andreolli, Pajac, Dessena, Cigarini, Cerri, Sau. Allenatore: Rolando Maran.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Marcano, Manolas, Pellegrini Lu., Riccardi, Pastore, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Cagliari-Roma: i precedenti del match

Sono ben 38 i precedenti tra Cagliari e Roma, tutti nel massimo campionato di calcio. E il bilancio tra le due formazioni in Sardegna appare in perfetto equilibrio. Sono 14 le vittorie conquistate dal Cagliari, così come 14 sono quelle esterne centrate dalla formazione giallorossa al netto di 10 pareggi tra le due compagini. Il primo storico precedente in Serie A è della stagione 1964/1965 e finì 1-0 per i sardi grazie al rigore trasformato da Cappellaro. Diverse le partite scoppiettanti tra Cagliari e Roma anche nel nuovo millennio: l’ultima vittoria casalinga del Cagliari contro la Roma è datata 2010/2011, in quell’occasione finì 4-2 per i rossoblù con le reti realizzate da Pinilla, Ekdal e la doppietta di Thiago Ribeiro.

Cagliari-Roma: l’arbitro del match

Per la sfida in programma alla Sardegna Arena tra Cagliari-Roma l’Associazione Italiana Arbitri ha designato il fischietto Paolo Silvio Mazzoleni di scena in Sardegna. Mazzoleni, arbitro della sezione di Bergamo, verrà coadiuvato dai due assistenti Paganessi e Peretti, con Giua a fare da quarto uomo del match. In qualità di Var e AVar sono stati designati i fischietti Giacomelli e Ranghetti. Sono ben diciassette gli incroci del Cagliari con Mazzoleni, il bilancio conta una sola vittoria a fronte di sette pareggi e nove sconfitte. L’unico successo è relativo alla stagione 2013/2014 e fa riferimento a un match contro la Fiorentina grazie a una rete di Mauricio Pinilla. Sono invece 25 i precedenti dell’esperto arbitro lombardo con la Roma, divisi fra 14 vittorie, otto pareggi e tre sconfitte. L’ultimo in ordine di tempo è il successo dello scorso ottobre in casa dell’Empoli per la formazione giallorossa.

Cagliari-Roma Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.