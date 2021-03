Cagliari, Semplici si affida a Pavoletti: i suo numeri contro la Sampdoria

Quando vede la Sampdoria si esalta: Pavoletti ha messo a segno 5 reti in 8 partite contro i blucerchiati

Quando vede blucerchiato si esalta: Leonardo Pavoletti ha nella Sampdoria la sua terza vittima preferita in carriera. L’attaccante del Cagliari ha messo a referto 5 goal in 8 partite disputate contro l’attuale squadra di Claudio Ranieri.

LE RETI NEL DERBY DI GENOVA – Per Pavoletti il primo goal contro la Sampdoria risale al derby della lanterna del 5 gennaio 2016, quando Pavo indossava la maglia del Genoa. In quella occasione furono i doriani a spuntarla per 3-2 con l’attaccante che mise a segno una doppietta. Il terzo goal arrivò sempre nel derby di Genova, nel girone di ritorno l’8 maggio 2016, dove grazie al goal di Pavoloso il Genoa si impose con un sontuoso 3-0 ai danni dei cugini.

GOAL CON LA MAGLIA DEL CAGLIARI – Il primo goal contro i blucerchiati in maglia rossoblù di Sardegna risale all’incontro casalingo del 26 settembre 2017, in un Cagliari–Sampdoria terminato in pareggio sul risultato di 2-2 con la fima di Pavoletti. L’ultimo goal invece risale alla stessa annata calcistica, ma nel girone di ritorno sempre di Serie A, il 29 aprile 2018 a Marassi la Samp si impose per 4-1, con Pavogol a siglare la rete della bandiera cagliaritana