Cagliari, Simeone: la generosità difensiva dell’argentino

Dopo un grande inizio, sia il Cagliari che Simeone sono calati molto. Tuttavia, l’argentino fa un gran lavoro in fase difensiva

In zona gol, il Cholito Simeone non è di certo il giocatore più cinico del mondo. Segna meno delle occasioni che crea. Tuttavia, in fase di non possesso lavora bene, dando generosità e intensità alla squadra. D’altronde, Maran chiedeva anche alle proprie punte di sacrificarsi.

Un dato significativo: Simeone è la prima punta del campionato con più contrasti vinti (20) e la seconda per intercetti (9). Insomma, si tratta di un calciatore che si dà molto da fare senza palla.