Cagliari-SPAL highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Cagliari-SPAL highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena di Cagliari, i rossoblù di Rolando Maran affrontano i biancazzurri guidati da Leonardo Semplici. Squadre appaiate in posizione medio-bassa di classifica: sardi con 33 punti, ferraresi appena sotto (32). Nella gara d’andata, le due formazioni pareggiarono per 2-2 a Ferrara. Adesso è di nuovo Cagliari contro SPAL: in palio tre punti importanti per avvicinare il comune obiettivo salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

CAGLIARI-SPAL 1-0: Stecca di destro dal limite dell’area di Barella: non impeccabile Viviano, che respinge corto e centrale. Carambola che premia Faragò, che infila il più agevole dei tap-in. Il Cagliari è già avanti.

CAGLIARI-SPAL 1-1: Pareggia Antenucci su calcio di rigore con una battuta forte e centrale

CAGLIARI-SPAL 2-1: Timbra ancora di testa Pavoletti: fendente teso su punizione di Cigarini, incornata di Ceppitelli che si stampa sul montante, sulla ribattuta Pavoletti è il più lesto di tutti e gonfia il sacco a porta sguarnita