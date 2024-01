Cagliari Torino: tanti tiri, Juric vince in trasferta dopo 3 mesi

Cagliari Torino, Juric torna a vincere in trasferta a distanza di tre mesi: statistiche, numeri e i voti in pagella del tecnico

«Disegna un Toro compatto, che domina il primo tempo e nella ripresa potrebbe chiuderla con il 3-0, evitandosi il finale thrilling. Torna a vincere in trasferta dopo quasi 3 mesi mettendo nel mirino la zona Europa»: il giudizio de La Gazzetta dello Sport riguarda Ivan Juric, che ottiene 3 punti importantissimi per il Toro, dando corpo e sostanza alle ambizioni di stagione.

Non è stato facile vincere a Cagliari per il Torino. Un po’ per il clima di commozione generale per la scomparsa di Gigi Riva, che non poteva però non condizionare di più la squadra rossoblu. Un po’ per le caratteristiche della gara, che ha visto una quantità di conclusioni come rarissimamente si ha in Italia: 41 complessivi, 25 per i sardi e 16 per i granata. Particolarmente accentuato lo sforzo dei padroni di casa nella ripresa: per colmare il doppio svantaggio i tentativi all’indirizzo di Milinkovic-Savic sono stati ben 19, ma solo quello di Viola è giunto a bersaglio dei 7 che hanno inquadrato lo specchio della porta. Il 7 in pagella attribuito al tecnico croato dalla Rosea trova conferma nel Corriere della Sera: «La rosa è ridotta all’osso. Ma il suo Toro ha comunque tanta polpa, sa far male e anche soffrire».

Venendo alle prestazioni dei singoli tra i vincitori, i quotidiani di Urbano Cairo si dividono in maniera significativa solo un giocatore. Ecco chi è.

TAMEZE – voto 5,5 da parte della Gazzetta: «Qualche sbavatura in marcatura, con Jankto che lo mette in difficoltà sbucandogli alle spalle. Nel finale torna a centrocampo e sembra più a suo agio». Il Corriere invece lo apprezza e gli dà una piena sufficienza con il 6,5: «Tampona bene l’assenza di Djidji. Una sua leggerezza su Jankto poteva costare molto cara. Centrale e play basso, avvia ogni azione granata».