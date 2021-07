Cagliari, ufficiali due operazioni con l’Olbia: il comunicato

Il Cagliari, tramite i suoi canali ufficiali, comunica la cessione all’Olbia di Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci fino al termine della stagione

Il Cagliari ufficializza altre due operazioni con l’Olbia. Il comunicato.

«Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’Olbia dei calciatori Salvatore Boccia e Giuseppe Ciocci che si trasferiscono in prestito sino al termine della stagione 2021-22.

Capitano della Primavera, classe 2001, oristanese, Boccia è un difensore centrale che nella scorsa annata è stato impiegato con profitto anche come esterno destro, garantendo leadership e puntualità in entrambe le fasi. A disposizione della prima squadra, tra allenamenti e convocazioni per le gare ufficiali, ha giocato 76 partite con la Primavera con 1 gol all’attivo.

Nato a Cagliari, classe 2002, Ciocci è stato tra i migliori portieri del campionato Primavera 1 2020-21: esplosività tra i pali, sicuro nelle uscite, artefice di interventi spesso decisivi. Leader della squadra allenata da mister Alessandro Agostini, ha lavorato inoltre con i portieri della prima squadra. In Primavera ha totalizzato 44 presenze.

Due giovani sardi, cresciuti nel vivaio rossoblù, che avranno la possibilità di proseguire nell’Isola il loro percorso di crescita, misurandosi in un campionato professionistico competitivo.

Buona stagione, ragazzi!».