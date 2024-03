Cagliari, Yerry Mina ancora personalizzato: il report allenamento

Il Cagliari si allena in vista della partita contro l’Hellas Verona di lunedì. Le ultime sul Mina e il resto della rosa di Ranieri

Presso i campi del CRAI Sport Center il Cagliari di Claudio ha svolto il primo allenamento della settimana in vista della partita contro l’Hellas Verona. Ecco il report:

«Nuova giornata di lavoro per la squadra, impegnata ad Assemini in vista della gara di lunedì all’Unipol Domus. La seduta odierna è cominciata in palestra con degli esercizi propriocettivi, a seguire il gruppo si è trasferito in campo: attivazione e circuito tecnico. A chiudere, serie di partite integrate da lavoro metabolico. Al CRAI Sport Center Antoine Makoumbou, primo dei Nazionali a rientrare alla base; personalizzato per Yerry Mina».