Cagliari, Zenga: «Giulini voleva il settimo posto. Ho sbagliato ad accettare»

Walter Zenga ha commentato l’esonero da parte del presidente Tommaso Giulini: le parole del tecnico del Cagliari

«È nel diritto del presidente fare queste decisioni, se ha scelto così significa che ha avuto i suoi motivi. Ma non mi rimprovero nulla. Voglio ringraziare tutti, dal team manager ai massaggiatori sino al magazziniere e soprattutto i ragazzi, mi porterò dietro quest’esperienza per tutta la vita. E’ stato un periodo difficile: tra lockdown, mancanza di allenamenti, infortuni e tutto il resto. Me la porterò dentro perché allenare in queste condizioni è davvero difficile. La squadra ha dimostrato di avere potenzialità, spero che l’anno prossimo possano dimostrarlo e portare il club dove desidera il presidente. Forse ho fato male ad accettare un contratto sino a giugno con una clausola praticamente impossibile, che era il settimo posto, ma a volte ragioni d’impulso».