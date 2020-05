Cairo spazza i dubbi: «Nomi post Longo? Totalmente inventati e privi di fondamento»

Urbano Cairo durante la presentazione del nuovo ds Vagnati ha parlato anche del futuro di Moreno Longo

LONGO – «Settimana prossima verrò a Torino per incontrare i ragazzi. Vogliono ricominciare bene, dobbiamo terminare il campionato facendo ciò che avevamo fatto nelle partite precedenti. Dobbiamo ritrovare compattezza. Non abbiamo tanti punti, ne abbiamo buttati via tanti, e dobbiamo ricominciare con quella fame che è fondamentale. Crediamo in Longo, l’ho scelto a febbraio e non ha avuto il tempo per lavorare. C’è grande fiducia e stima, l’ho sentito spesso. I nomi che leggo sono totalmente inventati e sono di fantasia: non essendoci notizie bisogna aiutarsi e lavorare di fantasia, qui è andata al di là dell’immaginabile. Siamo totalmente in appoggio a Longo».