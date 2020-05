Torino, Cairo: «Vagnati mi stava sulle palle»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha presentato in maniera molto particolare il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati

Il Torino ha presentato ufficialmente il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati. Belle parole e tanta ironia in conferenza stampa da parte del presidente granata Urbano Cairo, come riportato da tuttomercatoweb.com: «Siamo qui per presentarlo, sono contento di poterlo fare. Sono sincero, mi stava un po’ sulle palle».

«Nel 2016 ci incontrammo quando il nostro portiere era Alfred Gomis: prendemmo Hart, con Vagnati si mise a trattare Petrachi. È stata durissima, mi è stato subito antipatico. Ma quando incontro persone che mi fanno disperare dal punto di vista delle negoziazioni, mi è subito sembrato bravo. Nel tempo abbiamo fatto altre operazioni, come Bonifazi e Valdifiori», ha ammesso Cairo.