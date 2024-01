Torino, Cairo su Buongiorno: «Non è in vendita. E su Juric…»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Tuttosport del futuro di Buongiorno e del rinnovo di Juric

BUONGIORNO – «L’ho detto la scorsa settimana al termine dell’Assemblea di Lega e non posso che ripeterlo: non è in vendita (lo vuole il Milan nd.r.). Ad agosto, quando manifestò l’intenzione di rimanere con noi invece di andare all’Atalanta, gli dissi: “Per noi sei e sarai importantissimo”. Adesso ripeto la stessa cosa con ancora maggiore fermezza».

RINNOVO JURIC – «Tra febbraio e marzo parleremo con Juric e capiremo quali sono le sue intenzioni. Di lui ho grande stima, come sapete, e siamo contenti di questa prima parte della stagione. Io sono per la continuità, in assoluto, e l’ho dimostrato per esempio anche con il Corriere della Sera, dove il direttore è lo stesso da quasi nove anni. Ma ovviamente sentiremo la sua volontà: e se proprio capiremo che non ci sono le condizioni per restare insieme valuteremo come muoverci. Per adesso tutti dobbiamo pensare soltanto al campionato, dove tutto è ancora possibile nonostante qualche errore arbitrale ci abbia penalizzato».