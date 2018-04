Il presidente del Torino ha parlato del futuro del club durante l’assemblea della Cairo Comunication. Ecco le sue parole

Urbano Cairo, presidente del Torino, non vuole passare la mano. Il numero uno granata ha parlato durante l’assemblea della Cairo Comunication e ha escluso la possibilità di una cessione del club. Il presidente vuole proseguire la sua avventura alla guida del Toro e non vuole cedere: «Io non ho alcuna intenzione di cedere il Torino. Ora ho preso un buon allenatore, che è Walter Mazzarri, e che penso possa raggiungere buoni risultati. Il mio e il nostro obiettivo è solo quello di fare il bene del Toro».

Il presidente del club granata ha voluto ribadire la propria volontà: «Il Torino non riguarda strettamente la società, è una cosa personale e cerco di gestirla al meglio delle mie possibilità». Il numero uno ha poi chiuso le porte a una possibile quotazione in Borsa del Toro: «Non ho intenzione di quotare il Torino in Borsa. Negli ultimi 5 anni ha avuto buoni risultati ma non ci ho mai pensato».