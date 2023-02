Calabria: «Ecco come è nata la passione per il Milan»

Le parole di Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, sulla sua avventura con la maglia rossonera. I dettagli

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Dazn della sua storia con il Milan.

PAROLE – «I miei primi ricordi in rossonero sono legati alla mia famiglia, sono cresciuto all’interno di una famiglia rossonera, seguivano il Milan e io di conseguenza sono cresciuto con questa fede. Incontrare tanti campioni durante la carriera è stato parte del percorso, Inzaghi, Brocchi, Rino (Gattuso), adesso Paolo (Maldini), Franco Baresi, è ovvio che si respira la storia a Milanello, è luogo affascinante, storico. Lavorare con questi campioni è quasi normalità ma non lo diventa mai, è una cosa bellissima per chi è cresciuto nel settore giovanile ma anche per chi viene da fuori. Ti fa capire l’importanza di questo club».